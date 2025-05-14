川普关税战令人无所适从 美国企业逆境中求生

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（法新社华盛顿13日电） 美国总统川普与北京当局之间反覆无常的贸易争端，已对依赖中国制造业的美国企业造成严重冲击，分析人士与企业认为，即便暂时缓和紧张局势，也无法完全平息这场风暴。

玩具公司Glo负责人巴克（Anna Barker）说：「唯一选项就是硬撑着，在逆境中求生存，不然就只能倒闭。」她的公司位于密西西比州，销售在美设计、中国制造的发光玩具。

她说，明天开始的90天宽限期，只不过是「雷达上的一个光点」，下订单、生产产品并运送到美国所需的时间远远超过这个期限。

自川普重返白宫以来，贸易战不断升级，美国对包括玩具在内的中国商品徵收145%关税，而北京当局也对美国商品祭出125%的报复性关税。

不过，这两大经济体上周末在瑞士举行的会谈中同意暂时降低关税，美对中关税下调至30%，中对美关税则降至10%。

尽管巴克对正在进行的谈判抱持审慎乐观的态度，她仍警告说，对一家小公司而言，30%的关税还是「太高了」。

川普主张，倘若企业在美国生产，就能享受零关税待遇，但他忽略了这些公司仍需进口机械设备或原物料，而这都是需要成本的。

巴克说：「我们是一家美国公司。如果由我们自己决定的话，我们的优先选择永远是美国市场，但现在还没法做到。」

为了维持营运，她正往海外寻求成长机会。

毕马威会计师事务所（KPMG）首席经济学家史万克（Diane Swonk）表示：「关税依然高得令人难以承受，企业只能把成本转嫁出去。」

这意味生产商、零售商和消费者可能全都要承担部分成本，其中小型企业因利润空间有限，将受到特别严重的打击。

而在关税打乱航运之下，也可能导致运费飙升。

俄亥俄州的邓肯玩具公司（Duncan Toys Company）执行长斯塔夫（Josh Staph）说：「堆在中国厂房的大批库存，现在都等着出海。」

史万克说，政策变化让企业「陷入惊慌与瘫痪的状态」。

她说：「每当他们看到像现在这样的90天窗口，就得拚命抢时间。在这样的抢运潮中，你就知道运费一定会上涨。」

华府智库战略暨国际研究中心（CSIS）经济计画主任勒克（Philip Luck）指出，关税若非永久撤销，美国很可能会继续看到「投资低迷」的情况。

他补充说，企业在试着安排长期合作的厂商和做出投资决策时，会很无所适从。

对Glo这家玩具公司来说，目前的解方可能是在美国以外地区寻求发展。这意味将中国制造的产品运至欧洲或其他地区，即使这间约有30名员工的公司总部仍设在密西西比州。

巴克说：「这听起来似乎很矛盾。我们将重心转向国际市场，实际上是为了维持美国的工作机会。」（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）