川普内定卡尔为FCC主席 称他是言论自由战士

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（法新社华盛顿17日电） 美国共和党总统当选人川普内定马斯克支持的共和党人卡尔（Brendan Carr）来领导联邦传播委员会（FCC），并在声明中称他为「言论自由战士」。

川普（Donald Trump）在声明中表示，卡尔「反对那些扼杀美国人自由的监审规则」 ，并将「终结一直削弱美国就业创造者和创新者的监管攻击，并确保联邦传播委员会为美国乡村地区提供服务」。

卡尔在社群平台X上表示，他对接任FCC主席一职的心情是「谦卑与荣幸」。

卡尔在另一则贴文中写道：「我们必须拆解那些垄断者的审查机制，还给美国民众的言论自由权利。」

资深共和党人士卡尔目前已是FCC委员，长期以来一直有传言说他是FCC主席一职的竞逐者，他和川普的大金主马斯克（Elon Musk）已建立了盟友关系。

卡尔也公开赞成川普的政见承诺，即减少监管规则，并惩罚他们所称具有政治偏见的电视联播网。

卡尔曾在保守派智库传统基金会（Heritage Foundation）主导的「2025计画」（Project 2025）中，撰写有关FCC的章节，主张要对脸书母公司Meta、谷歌（Google）和苹果（Apple）等科技巨头进行监管。

法新社报导，具争议的「2025计画」目的在于为川普第2任期的愿景作布局。（译者：纪锦玲）