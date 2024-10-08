川普再出狂言 称移民将「坏基因」带入美国

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（法新社华盛顿7日电） 先前曾表示移民污染美国血液的川普，今天的说法更为煽动。这位美国总统大选共和党候选人表示，非法移民正将「坏基因」带入美国。

川普接受电台访问时批评他的民主党对手，现任副总统贺锦丽（Kamala Harris）。他引用政府数据表示，美国有数千移民犯下杀人罪，但联邦移民单位却未拘留他们。

川普对保守派主持人修伊特（Hugh Hewitt）表示：「你现在知道了吧，一个杀人犯－我相信这是真的－这是基因使然。我们国家现在有很多坏基因。」 白宫迅速谴责川普的言论「卑鄙」，新闻秘书尚皮耶（Karine Jean-Pierre）向记者表示：「这种言语令人憎恨、让人厌恶；它不恰当，我们国家也无法容忍。」 「这与我们听到移民如何污染美国血液的言论同样卑鄙，令人作呕。」

尚皮耶补充说：「我们将持续坚拒这种卑鄙、令人不安、充满仇恨的言论。」

非法移民进入美国的议题，特别是在南部与墨西哥接壤的边境，可以说是11月5日美国总统大选的主战场。

民调显示，移民议题仍是贺锦丽的主要弱点。在拜登总统执政下，边界关卡数量在2023年底升至历史新高，贺锦丽是在7月取代拜登成为民主党总统候选人。

川普在全国和摇摆州的民调中与贺锦丽并驾齐驱，他在竞战中投入大量时间丑化无证移民与合法居住在美国的移民。