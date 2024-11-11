川普再度延揽边境沙皇入阁

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（法新华盛顿11日电） 一再扬言驱逐无证移民的美国准总统川普昨晚表示，他再度延揽强硬派移民官员霍曼加入即将推动新政的内阁，并强调这位「边境沙皇」将负责管理美国边境事务。

78岁共和党巨头川普（Donald Trump）曾矢言，就任总统首日就要发动美国历来规模最大的无证移民驱逐行动。

川普在他创建的社群平台「真实社群」（Truth Social）发文指出，他很高兴宣布，边境管制的坚定支持者、美国移民暨海关执法局（ICE）前代理局长霍曼（Tom Homan），「将加入川普政府担任边境沙皇（The Border Czar）一职，专责我们国家的边境事务」。

川普表示：「我认识霍曼很久了，没人比他更善于维护治安和管控美国边境。」川普还说，霍曼将负责「把所有非法外籍人士遣返原籍国」。

在川普第一任期内领导美国移民暨海关执法局的霍曼，今年7月现身共和党全国党代表大会（RNC），他当时向川普支持者表示：「我要告诉数以百万计透过美国总统拜登（Joe Biden）特赦的非法移民：你们最好现在就开始打包。」

川普预计2025年1月就职，他到目前为止仅任命一位阁员，也就是延揽竞选团队共同经理威尔斯（Susie Wiles）担任白宫幕僚长。由于威尔斯冷静自若喜怒不形于色，川普称她为「冰女」。

川普还告诉「纽约邮报」（New York Post），他已邀请共和党籍联邦众议员史蒂芬尼克（Elise Stefanik）出任联合国大使。

史蒂芬尼克已在声明中证实这项人事安排，她说：「与川普总统谈话的过程中，我表达了接受这项人事提名有多么荣幸，我也期盼能获得美国联邦参议院同僚的支持。」