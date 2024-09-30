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川普再访宾州 主张暴力打击犯罪

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（法新社宾州伊利29日电） 美国共和党总统候选人川普今天在宾州演说，呼吁警方「暴力」打击犯罪、谴责非法移民，并再度侮辱民主党对手贺锦丽。

11月5日的美国总统大选很可能将由7个摇摆州决定胜负，而宾州被视为其中最重要的一个。

贺锦丽（Kamala Harris）预计今晚在另一个摇摆州内华达州向支持者发表演说。

川普昨天在摇摆州威斯康辛州造势时，也再次提及美国在暴力移民和罪犯「侵略」下崩溃的论点。

他描述一些孤立但广为传播的个案，指称有窃贼在大城市公然抢劫商店，当他说警方应该「超乎寻常地粗暴」时，获得热烈欢呼。

川普说，罪犯「必须得到教训」，「如果出现相当暴力的一天」，这是可以做到的事；他还说：「只要动粗一小时，我是指真的要很粗暴，消息就会传出去，事情马上就会结束。」

他说，「警方未获准履行自己的职务」，因为「自由派左翼不让他们这么做」。

川普用很长的演说篇幅描绘一个失败的美国，被所谓「贺锦丽允许入侵的大批野蛮外国罪犯」淹没。

反移民情绪一直是川普在经济困顿、多数为白人地区吸引选民的核心，但随着投票日逼近，他的言词愈来愈极端。

在现任总统拜登执政初期，美国非法跨境人数创下新高纪录，但政府祭出严格规定后，今年数字显着减少。

美国联邦调查局（FBI）表示，全国的谋杀等犯罪率也大幅下滑。

川普今天重提昨天的说法，称贺锦丽「有精神障碍」。他说：「奸诈的拜登是后天变成精神障碍，真可悲。但老实说，我认为说谎的贺锦丽天生就是这样。」

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