川普凑到56亿保证金 阻止纽约州采取行动没收其资产

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（法新社纽约1日电） 根据一份法庭文件，官司缠身的美国前总统川普今天为其纽约民事欺诈案缴纳1.75亿美元（约新台币56亿元）的保证金，阻止了纽约州当局采取行动没收他的资产。

纽约法官上周将川普金融诈欺案的保证金从4.54亿美元砍至1.75亿美元，还多给了他10天时间筹钱。

倘若川普无法在原本期限内筹得近5亿美元保证金，纽约州当局可能采取行动没收他的资产，包括曼哈顿华尔街40号川普大厦（The Trump Building）等价值连城的房地资产。然而，上诉法院大砍保证金，川普也找到一家公司发行并承保担保债券，给了他喘息的空间。

川普当时表示：「我十分尊重上诉部门的这项决定，我将在10天内迅速以现金和担保债券或证券等支付1.75亿美元。」

法院今天发布的文件显示，加州保险公司Knight Specialty Insurance Company为川普提供了担保债券。

纽约法官恩格隆（Arthur Engoron）在一次无陪审团审判中裁定，现年77岁的川普和他的儿子小唐纳（Donald Trump Jr.）及艾瑞克（Eric Trump）多年来对税务人员、银行和保险公司撒谎，浮报「川普集团」房地产和金融资产价值，构成欺诈。

川普因涉及一连串犯罪行为而成为检察官锁定的目标，从封口费案衍生的伪造商业纪录到试图推翻2020年大选，成为美国现代史上第一位拒绝承认败选的总统，并煽动一群支持者朝国会山庄游行。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）