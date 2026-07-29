川普出席葛兰姆丧礼 各国领袖齐聚送别

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（法新社华盛顿28日电） 美国总统川普今天出席共和党籍联邦参议员葛兰姆的丧礼，各国领袖与华府政坛重量级人物也齐聚一堂，送别这位对美国的乌克兰与中东政策影响深远的鹰派议员。

川普在华盛顿国家大教堂（Washington National Cathedral）说，葛兰姆（Lindsey Graham）是他「珍视的朋友」，也是参议院举足轻重的人物，从南卡罗来纳州的小镇一路崛起，成为「在全球都不容忽视的重要人物」。

川普说：「30多年来，葛兰姆见证华府大小事，全球任何重大事件，他都有自己的见解。」

葛兰姆的灵柩覆盖着美国国旗，安放在川普与副总统范斯（JD Vance）的前排座位附近。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）与以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）分别在白宫与川普会晤后出席丧礼，凸显葛兰姆长年来一直是华府最积极支持乌克兰与以色列的人士之一。

此外，共和、民主两党国会议员、多数内阁成员、最高法院大法官卡瓦诺（Brett Kavanaugh），以及葛兰姆挚友、已故共和党参议员马侃（John McCain）的家属也都出席这场丧礼。

川普说，葛兰姆是「我们永远不会忘记的朋友」，他是美国政坛的重要支柱，也是以强硬立场闻名的外交鹰派。

川普打趣说，「他从没遇过不喜欢的战争」，引发现场笑声，川普接着说，葛兰姆支持动用军事力量，「是为了国家利益」。

川普说：「最重要的是，葛兰姆始终相信美国必须保持强大。他始终坚信，美国运用其力量具有正当性。」

葛兰姆7月11日因心血管疾病相关并发症骤逝，享寿71岁。