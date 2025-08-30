川普削减50亿美元外援经费 联邦政府停摆可能性升高

（法新社华盛顿29日电） 白宫今天表示，美国总统川普已采取行动削减经国会批准的近50亿美元（约新台币1530亿元）对外援助经费。由于民主党人反对这项政策，联邦政府因此停摆的可能性升高。

川普在致联邦众议院的信中写道，删减49亿美元是针对国务院及美国国际开发总署（USAID）相关计画。

白宫管理及预算局（OMB）在社群媒体上发布信函副本，并发文说川普「将始终以『美国优先』」。

民主党警告，任何试图撤销国会已批准的经费行动，都将使得避免预算瘫痪的谈判破局，可能导致所谓的政府关门危机于今年稍晚出现。

参议院少数党民主党领袖舒默（Chuck Schumer）认为，川普采取鲜为人知、技术上称为「口袋撤销」（pocket rescission）的立法手段不合法。

舒默说：「川普和共和党籍国会议员显然都没有任何计画来避免痛苦且完全不必要的政府关门情况发生。」

部分温和派共和党人也表示，反对川普试图阻挡国会已批准的支出。

白宫官员告诉媒体，川普政府的做法有「坚实的法律依据」，任何针对此事在法院提出的挑战都将败诉。

共和党掌控国会参众两院，但在参院仍需民主党的支持才能通过新的开支法案。