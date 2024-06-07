川普前顾问巴农藐视国会有罪 法官令7/1前入监

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（法新社华盛顿6日电） 美国联邦法官今天下令曾任前总统川普首席顾问的巴农（Steve Bannon）于7月1日前入监服刑，他因藐视国会被判处4个月有期徒刑。

联邦众议院特别委员会调查川普支持者于2021年1月6日袭击国会大厦事件，要巴农赴国会作证；巴农因不愿配合，于2022年7月被判藐视国会有罪。

助川普赢得2016年总统大选的幕后智囊之一巴农，于2022年10月被判4个月徒刑，但在上诉期间未入监服刑。

美国联邦上诉法院上月维持原判。联邦地区法院法官尼柯尔斯（Carl Nichols）今天在听证时撤销巴农的保释，命令他在7月1日前向监狱报到。

70岁的巴农在法官下令后于华盛顿法院外告诉记者：「没有什么能封住我的口，也没有什么会让我闭嘴…没有一座监狱或牢房可以让我闭嘴。」

巴农说：「我们将以惊人的压倒性结果于11月5日赢得胜利。」美国将于这天举办总统大选，现任总统拜登预期与川普再度对决。

川普在自创社群平台「真实社群」（Truth Social）发文说，巴农因拒绝配合众院特别委员会而被下令入监服刑，是一桩「美国悲剧」。

川普的另一名首席顾问纳瓦洛（Peter Navarro）也因藐视国会被判有罪，已于今年3月起在佛罗里达州入监服刑4个月。

74岁的纳瓦洛是因川普涉嫌企图推翻2020年大选结果而坐牢的川普政府最高阶前官员。

巴农在川普任期前7个月担任白宫首席策士，后来据报因与其他高层人员发生冲突而离职。

2020年，巴农被控犯下电信欺诈和洗钱，将捐款人为建造美墨边境高墙捐赠的数百万美元用于个人用途。

虽然也有其他人在此案中被定罪，川普于2021年1月卸任前特赦巴农，使得针对巴农的指控被驳回。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）