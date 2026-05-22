川普力推华府大凯旋门计画 美术委员会通过惹议

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿21日电） 由美国总统川普盟友主导的美术委员会，今天批准了川普筹划中的华府巨型凯旋门设计案；即便是目前已有多个民间团体提起诉讼，想要阻止这件可能破坏华府天际线的新地标建设。

负责审理此案的「美术委员会」（Commission of Fine Arts）最终以4比0投票结果，通过在首都兴建一座凯旋门； 川普去年将美术委员会的成员全数撤换掉，由自己钦点委员人选。

法新社报导，川普想在阿灵顿国家公墓外围兴建一座凯旋门，热衷于在美国首都留下他个人的大型建设地标。

设计中的凯旋门，预计高达250英尺，并在顶部竖立大型镀金天使与老鹰雕像。

川普表示，这座凯旋门将成为全世界最高，甚至超越巴黎164英尺高的凯旋门（Arc de Triomphe）。

和白宫东翼拆除、改建国宴厅过程一样，川普的凯旋门计画，又一次未徵求国会意见而引发争议；外界认为这会对美国首都带来天际线的重大改变。

川普今天被问及此事时对媒体表示：「我们要做…我们不需要国会任何意见。」

包括越战退伍军人等多个团体已提起诉讼，想要阻止这项计画，理由是流程并未依法进行，同时，这座建筑将破坏从阿灵顿国家公墓（Arlington National Cemetery）遥望的天际视野。

阿灵顿国家公墓隔着波多马克河（Potomac River），与华府市中心遥遥相对，这里安葬数十万美国军人，被视为全美最神圣的地方之一。（编译：纪锦玲）