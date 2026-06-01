川普加码紧缩条款压 伊朗放话不保证权益不签

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（法新社德黑兰31日电） 伊朗首席谈判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）今天警告，美国不可信任，并表示除非美方完全保障伊朗权利，否则德黑兰不会同意与华府达成任何协议。

卡利巴夫发表这番言论之际，有报导指出，美国总统川普已将一项更为强硬的和平提案回传给伊朗，也凸显出双方仍需弥合的分歧。

在历经数周充斥着激烈言词交锋与偶发暴力冲突的紧绷谈判后，如今草案若有任何修改，都可能让正式结束中东战争、并重新开放荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）的协议面临进一步延宕。 早在今年2月，伊朗与美国已就其核计画的未来进行谈判，但随后美国与以色列发动空袭与飞弹攻击，几乎将伊朗高层领导团队全数歼灭。

尽管德黑兰当局长期坚称其核计画完全是出于民用目的，但美国及其西方盟友怀疑其目标在于研发核武。

「纽约时报」（The New York Times）和美国媒体Axios昨天报导，川普已将一份条件「更为强硬」的新协议架构回传德黑兰，供伊朗进一步审议，但目前尚不清楚具体细节为何。 川普曾表示，他的首要任务包括遏止伊朗发展任何核武，以及重新开放遭封锁的荷莫兹海峡。自这场战争爆发以来，荷莫兹海峡便遭到伊朗封锁。 然而，德黑兰当局一再对川普的说法表示怀疑，且双方在核心议题上仍存在巨大分歧。卡利巴夫在国营电视台播放的影片中强调：「在确保伊朗人民的权益获得保障之前，我们不会批准任何协议。」

根据塔斯尼姆通讯社（Tasnim News Agency）报导，双方仍在就文本持续交换意见，并不断提出修订方案。