川普即将上任 泽伦斯基罕见披露与CIA局长会晤

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（法新社基辅21日电） 乌克兰总统泽伦斯基今天表示，他与来访的美国中央情报局（CIA）局长伯恩斯（William Burns）会面。俄乌战争期间两人曾多次见面，而这次会晤对外公开颇为罕见。

法新社报导，俄罗斯全面入侵乌克兰近3年以来，美国一直是乌国最重要的资金和军事支援方，华府据报也定期与乌克兰分享军事情报，以支持乌克兰抵御外侵。

伯恩斯即将卸下中央情报局局长一职，美国总统当选人川普（Donald Trump）上任后将提名新人选。

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在通讯软体Telegram发文说：「伯恩斯最后一次以中央情报局局长身分访问乌克兰。」他补充说，他和伯恩斯战争期间多次会面，「我很感激他的协助」。

他说：「通常，这类会面并不会对外公布，且我们所有的会面，不论是在乌克兰、在其他欧洲国家，在美国，还是世界其他地方，都没有发布正式消息。」

泽伦斯基今天发布一张他与伯恩斯在乌克兰国徽前握手的照片，虽未透露两人会面时间，但说是伯恩斯卸下中央情报局局长职务之前的最后一会。

泽伦斯基与伯恩斯这次见面，时机非常关键。美国总统当选人川普再1个月就即将宣誓就职。

川普曾说只需要几个小时就可以终结俄乌战争。他这番话引发各界疑虑，忧心基辅恐被迫接受有利于莫斯科的和平条款。（译者：纪锦玲）