立足瑞士 报道世界
登录

川普即将上任 泽伦斯基罕见披露与CIA局长会晤

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社基辅21日电） 乌克兰总统泽伦斯基今天表示，他与来访的美国中央情报局（CIA）局长伯恩斯（William Burns）会面。俄乌战争期间两人曾多次见面，而这次会晤对外公开颇为罕见。

法新社报导，俄罗斯全面入侵乌克兰近3年以来，美国一直是乌国最重要的资金和军事支援方，华府据报也定期与乌克兰分享军事情报，以支持乌克兰抵御外侵。

伯恩斯即将卸下中央情报局局长一职，美国总统当选人川普（Donald Trump）上任后将提名新人选。

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在通讯软体Telegram发文说：「伯恩斯最后一次以中央情报局局长身分访问乌克兰。」他补充说，他和伯恩斯战争期间多次会面，「我很感激他的协助」。

他说：「通常，这类会面并不会对外公布，且我们所有的会面，不论是在乌克兰、在其他欧洲国家，在美国，还是世界其他地方，都没有发布正式消息。」

泽伦斯基今天发布一张他与伯恩斯在乌克兰国徽前握手的照片，虽未透露两人会面时间，但说是伯恩斯卸下中央情报局局长职务之前的最后一会。

泽伦斯基与伯恩斯这次见面，时机非常关键。美国总统当选人川普再1个月就即将宣誓就职。

川普曾说只需要几个小时就可以终结俄乌战争。他这番话引发各界疑虑，忧心基辅恐被迫接受有利于莫斯科的和平条款。（译者：纪锦玲）

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 詹尼斯·马夫里斯

未来的瑞士中立模式是什么？

瑞士的中立性在当前的国际局势中确实面临挑战，但这并不意味着中立政策完全失效。相反，瑞士可能需要在保持中立的同时，灵活应对国际变化，以维护其国家利益和安全。

参与讨论
376
259 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

您是否认为虚假信息对直接民主国家来说尤其危险？

2024年是全球大选数量创纪录的一年，有目的的虚假信息在许多选举中都曾引起轩然大波。虚假信息对社会信任的负面影响不容小觑。

参与讨论
17
39 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 策诺·佐卡泰利

瑞士有哪些“奇葩事”？你想知道吗？

知道吗，在瑞士，养单只豚鼠宠物是违法的！“嗡嗡球”(hornuss)真的嗡嗡响吗？还有，瑞士外交官在埃及意外发现自己曾祖父的木乃伊，这个故事是真的吗？

参与讨论
12
24 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团