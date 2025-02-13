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川普即将签署对等关税命令 贸易战山雨欲来

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（法新社华盛顿12日电） 美国总统川普决心宣布对其他国家实施「对等关税」措施，说他会在1天之内签署行政命令。川普这个举措有可能开启贸易战争的全新战线。

川普今天在椭圆形办公室（Oval Office）发表谈话时表示，他有可能于今天稍晚或明天上午签署对等关税的行政命令。

分析师们已发言警告，说这类关税恐导致对印度、泰国等新兴市场经济体的关税大幅调涨。

而同样在今天，白宫官员告诉法新社说，川普计划对钢铁铝材全面徵收的25%关税，会加叠在他稍早宣布对加拿大和墨西哥祭出的关税之上。

这指的是，川普2月初宣布对加墨所有进口商品课25%关税，对加能源产品则课徵较低的10%关税。

不过川普不久后便宣布对加墨两国的新关税延后1个月实施。

而上述匿名透露消息的白宫官员指出，30天期限到期之后若真的开始实施，加墨钢铁铝材的关税可能将来到50%。

加拿大财政部长勒布朗（Dominic LeBlanc）今天表示，渥太华当局不会抢在美国之前针对关税做出决定。

另一方面，墨西哥总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）则说，经济部长厄伯拉特（Marcelo Ebrard）持续在与美国财长沟通。

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