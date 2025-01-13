川普即将重返白宫 伊朗将与英法德举行核会谈

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（法新社日内瓦13日电） 美国候任总统川普将于本月20日重返白宫，伊朗核计画再次受到关注。伊朗今天将与法国、英国和德国举行核议题会谈。

伊朗和英、法、德组成的「E3国家」去年11月在瑞士日内瓦低调会谈，今天这一场是不到两个月内针对伊朗核计画的第2轮会谈。

德国外交部告诉法新社：「这不是谈判。」伊朗也强调，这些会谈只是「谘询」。

法国外交部本月9日表示，今天这场会谈显示E3国家「持续努力以外交方式解决伊朗核计画，伊朗核计画的进展已成严重问题」。

川普在首次执政期间采行「高压」政策，让美国退出具有重大意义的核协议。

根据这项伊朗与法、德、俄、中、英、欧盟等强权签署的核协议，伊朗须限缩核子发展计画，换取其他国家取消对伊朗的经济制裁。美国本来也是签署国之一，但川普于2018年宣布退出，同时恢复制裁伊朗，伊朗于是自2019年起逐步违反协议。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）上周说，伊朗加速发展核计画，「使我们非常接近临界点」；伊朗随后批评这番话「毫无根据」、「说谎」。

英、法、德去年12月指责伊朗在没有「任何可信民用理由」的情况下，将高浓缩铀储存量增加到「前所未见的程度」。

上述3国表示：「我们重申动用所有外交工具以防伊朗取得核武的决心，若有必要，包括利用迅速恢复制裁机制。」

「迅速恢复制裁机制」是2015年「联合全面行动方案」（Joint Comprehensive Plan of Action，即伊朗核协议）条款之一，允许签署国在伊朗「严重不履行」承诺时，恢复实施联合国制裁措施。这项机制的可行性将于今年10月到期，使得当前外交行动更加急迫。

国际原子能总署（IAEA）表示，伊朗已扩大生产浓缩铀，成为唯一持有纯度60%浓缩铀的非核武国家。这已接近制造原子弹所需的90%浓缩铀纯度。

伊朗坚称其核计画只具和平用途，否认有意研发核武，也再三表达愿意恢复遵守核协议。