立足瑞士 报道世界
登录

川普卸任后返华府 共和党议员热情相迎

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社华盛顿13日电） 美国前总统川普今天重返华府，即使上个月因封口费案纽约陪审团裁决，他面临的34项指控全部被判有罪，党籍议员仍对他热情相迎，川普更盛赞共和党内相当团结。

法新社报导，共和党籍的川普（Donald Trump）明天即将迎来78岁生日，联邦众议院的同党议员以暖寿为由，在国会山庄（Capitol Hill）欢迎他。

距离今年11月美国总统大选不到半年，极欲再度入主白宫的川普，正与寻求连任的现任总统拜登（Joe Biden）捉对厮杀。

这是川普2021年离开白宫后首次重返国会山庄，下午他再会见共和党籍的联邦参议院议员。

川普向同党的参议员发表谈话之后指出：「这是很棒的会议，共和党内部非常团结。」还说他致力于「让美国再次伟大」。

根据美国媒体引述与会人士的说法，川普稍早会晤同党众议员时情绪激昂，并痛斥2021年国会山庄遇袭事件后投票弹劾他的共和党议员，同时也斥责美国司法部是「龌龊、不怀好意的坏蛋」。

参议院共和党领袖麦康奈（Mitch McConnell）今天也跟川普握手并谈话，他曾因2021年国会山庄遇袭事件指责川普，直到现在两人才说上话。

川普此行也出席游说团体「商业圆桌组织」（Business Roundtable）举办的一场会议，并向在场大约90位企业高层，高谈他再度入主白宫的愿景。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

瑞士6月9日全民投票：怎样才能遏制医疗卫生费用的上涨？

关于6月9日瑞士全民投票中的两项遏制卫生医疗费用的全民动议，你有什么看法？我们很想知道你对此的想法。

参与讨论
67
69 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

你怎样对待身边的假新闻？

你所在的国家有哪些打击假新闻的措施？在遇到假新闻或虚假信息时，你怎么识别，并会怎么做？

参与讨论
11
31 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

怎样在中小学生中加强民主教育？

瑞士应该在初中阶段将政治课定为必修科目吗？你在学校中有过怎样的关于民主教育的经历？ 请你分享自己的经历。

参与讨论
1
29 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团