川普卸任后返华府 共和党议员热情相迎

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（法新社华盛顿13日电） 美国前总统川普今天重返华府，即使上个月因封口费案纽约陪审团裁决，他面临的34项指控全部被判有罪，党籍议员仍对他热情相迎，川普更盛赞共和党内相当团结。

法新社报导，共和党籍的川普（Donald Trump）明天即将迎来78岁生日，联邦众议院的同党议员以暖寿为由，在国会山庄（Capitol Hill）欢迎他。

距离今年11月美国总统大选不到半年，极欲再度入主白宫的川普，正与寻求连任的现任总统拜登（Joe Biden）捉对厮杀。

这是川普2021年离开白宫后首次重返国会山庄，下午他再会见共和党籍的联邦参议院议员。

川普向同党的参议员发表谈话之后指出：「这是很棒的会议，共和党内部非常团结。」还说他致力于「让美国再次伟大」。

根据美国媒体引述与会人士的说法，川普稍早会晤同党众议员时情绪激昂，并痛斥2021年国会山庄遇袭事件后投票弹劾他的共和党议员，同时也斥责美国司法部是「龌龊、不怀好意的坏蛋」。

参议院共和党领袖麦康奈（Mitch McConnell）今天也跟川普握手并谈话，他曾因2021年国会山庄遇袭事件指责川普，直到现在两人才说上话。

川普此行也出席游说团体「商业圆桌组织」（Business Roundtable）举办的一场会议，并向在场大约90位企业高层，高谈他再度入主白宫的愿景。