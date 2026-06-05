川普取消美建国250周年演唱会 证实将办大型集会

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（法新社华盛顿4日电） 美国总统川普今天宣布将于本月24日在华府举行一场大型集会，庆祝美国建国250周年。他表示，在几位艺人退出后，他已取消了原定的演唱会。

川普在他的「真实社群」（Truth Social）平台上表示：「为了庆祝我们国家250年的历史，我们将为您带来『现场直播』、有史以来最伟大的集会！它在各个层面上都将是特别的，一场终结所有集会的集会！」

79岁的川普补充表示：「我们不想要那些没有才华、却收取高额费用让你昏昏欲睡的歌手，我们已经要他们全都待在家里。」

「我们想要的只有你们、我、几位致词者，以及有史以来最伟大的音乐，也就是各位多年来一直听的那些音乐！」

川普表示，这将包括乡村歌手李格林伍德（Lee Greenwood），他是「天佑美国」（God Bless the USA）的演唱者，这首歌是川普政治造势大会上的必备曲目。

这场集会还将有美国军乐队及合唱团参与，「所有你最喜欢的热门歌曲，再加上一位被称为唐纳．J．川普总统，优秀且极具尊严的绅士！」

川普先前曾建议为他的「让美国再次伟大」（MAGA）运动举行一场造势大会，但他在今天的声明中并未提及此事。

这位共和党亿万富翁试图在美国250岁生日上留下自己的印记，最引人注目的是在6月14日，也就是他80岁生日当天，在白宫草坪上一个特别建造的竞技场内举办一场综合格斗比赛。

然而，这些庆祝活动正变得愈来愈棘手。

多个音乐团体在被宣布为7月4日假期前后华府系列演唱会的表演者后不久，陆续退出演出，其中一些人的理由是活动已经政治化。