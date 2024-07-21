川普右耳2公分枪伤 前白宫医生：伤口开始愈合

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（法新社华盛顿20日电） 曾于美国前总统川普执政时担任白宫医生的杰克森今天表示，上周暗杀未遂事件在川普右耳造成2公分宽的枪伤，所幸伤口已经开始愈合。

川普一周前在宾州造势活动遭到枪击，造成现场一人死亡、两人受伤。目前是共和党联邦众议员的杰克森（Ronny Jackson）上述备忘录是针对川普伤势的首份详细叙述。

他写道：「子弹经过、相差不到1/4�迹�0.635公分）就会进入他的头部，击中了他右耳的顶部。」杰克森表示，自己事发当晚飞到纽泽西州探望川普，接下来就一直投入治疗工作。

「这颗子弹的轨迹造成一道2公分宽、往下延伸到耳朵软骨表面的伤口。先是显着出血，后来整个耳朵上半部明显肿胀。」

川普在自创社群平台「真实社群」（Truth Social）公布的这份备忘录写着，肿胀情况已经消退，伤口「开始增生肉芽、愈合良好」。

杰克森写道，伤口还有一些出血而得用绷带包扎，不过「不需要进行缝合」。

川普在宾州巴特勒（Butler）医院接受治疗时，医生也对他的头部进行电脑断层扫描。杰克森说：「他将接受进一步评估，包括根据需要而进行综合听力检查。」

退役海军少将杰克森先于前总统小布希执政时加入白宫医疗部门，后于2013年至2018年间在欧巴马和川普入主白宫期间担任总统的医生。

他曾对川普健康「挂保证」而声名大噪，因为他于2018年盛赞川普的「伟大基因」，并且宣称：「我告诉过总统，如果他在未来20年力行更健康饮食，他可能活到200岁。」

不久后，川普提名他领导退伍军人事务部（Department of Veterans Affairs），但杰克森随后因被指控不当提供药物与工作中饮酒，而决定退出提名。

杰克森竞选国会议员期间，将自己定位为川普的铁粉，并且支持欧巴马利用政府侦监川普的说法。

在新型冠状病毒防疫上，杰克森也与公共卫生官员意见不合。他说，戴口罩应是「个人的选择」，并曾质疑当时还是民主党总统候选人拜登的认知能力不足以竞选总统。