川普司法部 警告地方政府须配合新移民政策

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（法新社华盛顿22日电） 美国司法部代理副部长波维（Emil Bove）今天警告地方和州政府，如果不配合川普总统的新移民政策恐会遭到起诉。这些新政策包括驱逐数百万无证移民。

波维在一份备忘录中，援引有关权力划分的宪法条款表示：「联邦法律禁止州和地方行为者抵制、阻挠和以其他方式不遵守合法的移民相关命令。」

波维在今天向美国媒体公布的备忘录中补充：「司法部将调查任何此类不当行为，以便进行可能的起诉。」

川普20日上任数小时之后，宣布对移民与庇护采取严格限制的新措施，包括计划向美墨边境派军，以及取消出生公民权。

这位共和党总统在竞选期间矢言实施美国史上最大规模的移民驱逐行动。

波维表示，新成立的庇护城市执法工作小组（Sanctuary Cities Enforcement Working Group）将找出「与行政部门移民措施不一致的州和地方法律、政策与活动，并在适当情况下，采取法律行动挑战此类法律」。

美国多个由民主党控制的「庇护城市」限制与联邦移民部门合作。

波维表示：「威胁阻碍行政部门移民措施的法律和行动，包括拒向执法的联邦当局揭露讯息，将妨碍公共安全与国家安全。」

波维在被任命担任司法部职务前曾是川普私人律师，他还指示联邦调查局的联合反恐任务小组（Joint Terrorism Task Forces）参与「执行川普总统的移民相关措施」。