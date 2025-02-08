川普吁乌克兰稀土换美援 德国总理批自私

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（法新柏林8日电） 美国总统川普（Donald Trump）日前表示，希望乌克兰以稀土金属换取美国军援。德国总理萧兹在今天公布的专访中，抨击川普的要求「自私自利、只顾自己」。

法新社报导，从电动车到飞弹等许多物品，都得运用稀土金属把电力转化为动力，这是无可替代的原物料。

萧兹（Olaf Scholz）接受德国媒体「编辑网络」（RND）专访时，被问到他对川普提出换取美国援助的交换条件有何看法。萧兹回答说：「乌克兰正遭受攻击，我们正在驰援，并不要求回报，这是每个人应该秉持的立场。」

萧兹在欧洲联盟（EU）3日于布鲁塞尔举行的峰会后表示，川普的要求非常「自私」，并说乌克兰的资源应用于挹注各项战后所需，像是战后重建和养一支劲旅，并表示「要求乌克兰拿东西换取援助，真的非常自私自利、只顾自己」。

川普曾说，希望乌克兰能「对等回报」美国的金援，并表示：「我们告诉乌克兰，他们拥有价值不菲的稀土。我们希望与乌克兰达成协议，如此一来，他们可藉由稀土和其他资源，取得我们的援助。」

此外，川普提议下周「可能」会晤乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）后，泽伦斯基昨昨天表示，华府和基辅正在规划两国领袖「会面和会谈」。