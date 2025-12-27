川普吁司法部 公布与艾普斯坦案有关民主党人士

（法新社华盛顿27日电） 美国总统川普今天呼吁司法部，公布曾与已故性犯罪富豪艾普斯坦合作的民主党人士，让他们「难堪」。司法部日前发现逾百万份与艾普斯坦有关的文件，并开始审查文件。

司法部（DOJ）上周起开始公开调查艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案件的相关纪录。艾普斯坦是一名富有的金融家，2019年在纽约监狱候审时自杀，当时他因涉嫌贩运未成年少女从事性交易受审。

24日公布的文件多次提及川普（Donald Trump），其中包括记载他搭乘艾普斯坦私人飞机的纪录。

川普过去曾是艾普斯坦的友人，但在艾普斯坦的罪行曝光后与其切割。尽管共和党内强烈要求全面公开艾普斯坦的社交网络，川普却显得不愿讨论此案。

川普今天在其创立的社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）发文表示：「现在又找到100万页有关艾普斯坦的文件。司法部被迫把所有时间花在这个由民主党发起的骗局。」

川普说：「与艾普斯坦合作的是民主党人士，不是共和党。公布所有这些人的名字、让他们难堪，然后回来帮助我们的国家！」

「激进左派不愿大家一直讨论川普与共和党的成就，却只谈早已过世的艾普斯坦，这只是另一场猎巫行动！」

川普并未透露这些档案中可能包括哪些民主党人士。