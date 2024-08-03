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川普同意与贺锦丽进行电视辩论 由FOX主办9/4登场

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（法新社华盛顿2日电） 美国共和党总统候选人川普今晚表示，他已同意参加由福斯新闻频道（Fox News）主办、9月4日举行的电视辩论会，与民主党总统候选人贺锦丽较量。

川普（Donald Trump）在他的社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）发文写道：「我已答应福斯新闻频道要在9月4日与贺锦丽（Kamala Harris）辩论」。目前不清楚现任美国副总统的贺锦丽是否已同意参加。

川普发文前数小时，贺锦丽才获得足够的民主党代表投票支持她成为总统候选人，在11月与川普竞逐白宫大位。

川普还提到辩论会的场地和主持人等详细资讯，并强调这场辩论会在现场有满满观众的情况下进行。

美国总统拜登（Joe Biden）在外界对其年纪和民调落后的担忧与日俱增下，已在7月21日宣布退选，并力挺贺锦丽参选。这让川普的竞选步伐大乱。

拜登6月在美国有线电视新闻网（CNN）主办的首场电视辩论会中表现堪称灾难后，便面临退选压力，最终也退选。原本他与川普还安排了第2场电视辩论会，日期是9月10日，由美国广播公司（ABC）电视台举办。

那场辩论会原本预料将如期举行，改由贺锦丽上阵。但川普的发言人史蒂芬．张（Steven Cheung）上周表示，在贺锦丽正式成为民主党总统候选人之前，排定这场辩论会「并不适当」。

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