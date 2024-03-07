川普向拜登喊话 「随时随地」都可进行辩论

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（法新社华盛顿6日电） 川普今天向拜登发起辩论挑战，川普表示辩论「随时随地」都可以举行。此前两人在党内初选胜出，几乎肯定是11月美国大选的共和党与民主党候选人。

川普说：「为了我们国家的利益，拜登和我就美国和对美国人民至关重要的问题展开辩论，这是一件很重要的事。」

川普在自己创建的「真实社群」（Truth Social）社群平台上写着：「我呼吁随时随地在任何地点进行辩论！」

共和党内主要对手曾多次要求川普出席电视辩论，但川普均予拒绝。川普认为与民调较低的对手分享媒体焦点，对他来说没有任何好处。

川普与拜登的民调差异仍在误差范围内，川普改变立场，称他甚至同意辩论由民主党主持。

拜登和川普都面临年龄和精神敏锐度的质疑，拜登81岁、川普77岁，但拜登没有透露自己是否愿意与川普辩论。

拜登和川普两人在2020年进行了两次辩论，但第1次辩论整场陷入混乱，因为川普大部分时间都在阻碍拜登发言，第3次辩论则因疫情采视讯方式进行时，遭川普拒绝而取消。

川普誓言要在拜登的国情咨文演说时作出「快速回应」，并称「了解真相对国家来说很重要」。

美国每年一度的国情咨文演说将于明天举行，届时拜登将阐述他的执政愿景、宣扬政绩，并为未来4年的连任奠定基础。

虽然拜登偶因扭曲事实而受到批评，但川普几乎每次公开演讲都会发表不实言论。