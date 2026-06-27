川普向福音派演说 痛批民主党「不信神共产主义者」

afp_tickers

分享

4 分钟

（法新社华盛顿26日电） 美国总统川普今天在一场右翼基督教会议上对福音派人士发表演说。在这场充满分歧与政治色彩、且对其假想敌充满不实指控的演说中，川普指责民主党左派是「铁杆且不信神的共产主义者」。

在本周纽约州民主党初选有3名进步派候选人胜出后，川普在华府的演说中称左翼意识形态是一种「无法控制的癌症」，将导致美国被「击垮」。

川普表示：「这些人不是社会民主党人。他们是铁杆且不信神的共产主义者。这是我们国家自存在以来面临最严重的威胁。」

这是川普第10次出席「通往多数派之路」（Road to Majority）大会，这场活动是由「信仰与自由联盟」（Faith and Freedom Coalition）在华府举行的年度集会，吸引约3000名福音派人士参加。

川普在会上攻击前任拜登（Joe Biden）的政府「邪恶」且「无能」。

他提出一项怪异且不实的指控，声称身为虔诚天主教徒且定期上教堂的拜登，曾因基督徒祈祷而将他们关入监狱；他并再次重申毫无根据的说法，称他在2020年败给这位资深民主党人，是「选举舞弊」的结果。

尽管川普的职业生涯深陷法律与伦理丑闻，从涉嫌婚外情到被判商业欺诈重罪，以及被控滥用职权试图颠覆2020年选举，这位曾两度离婚的总统在福音派右翼中依然广受欢迎。

川普夸耀自己已将「只有两种性别」定为「正式政策」，吹捧白宫信仰办公室的成立，并将透过在奈及利亚等地的军事行动「拯救世界各地的基督徒」归功于己。

他重申集会中常见、关于美国选举充斥舞弊的不实说法，推动通过一项引入严苛投票限制的新法案，并抨击反对这项措施的共和党人，甚至指名道姓点出阿拉斯加州参议员穆考斯基（Lisa Murkowski）。

川普指责主流民主党已变成共产主义者。他吹嘘自己「会是历史上最伟大的共产主义者」，但称这将导致美国人民生活在贫困中，并痛骂那些「仇恨」美国的左翼分子。

这次会议举行的当周，正值美国最高法院终止全国堕胎权保护的4周年纪念，但川普对这个话题显得异常沉默。

这位总统曾对保守派各州推动的部分更具限制性的堕胎禁令表示不安。

此外，川普曾将共和党在2022年期中选举表现不佳归咎于过于严苛的堕胎限制，并于2024年竞选期间拒绝承诺支持联邦禁令，这引发了部分基督教右翼领袖的愤怒。