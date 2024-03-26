川普呼吁结束战争 称以色列正失去支持

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（法新社耶路撒冷25日电） 美国前总统川普警告以色列在加萨的战争正失去支持，并重申他对以哈战争的罢兵呼吁。

川普料将获共和党提名角逐11月总统大选，与寻求连任的民主党籍总统拜登再次交手。他发表这番话之际，美国也正好在联合国安理会要求以哈停火决议的表决里弃权，让以方跳脚。

川普在接受右翼的「今日以色列报」（Israel Hayom）采访时说：「你们必须结束你们的战争了。赶紧结束吧，你们得搞定。」

「我得说，以色列要非常小心…你们正失去世界许多支持，得收手了。」

川普常称自己是以色列忠实盟友，不时把他任内决定让美国大使馆迁到耶路撒冷、任内斡旋出2020年「亚伯拉罕协议」（Abraham Accords）等挂在嘴上。亚伯拉罕协议让包括阿拉伯联合大公国、巴林在内的阿拉伯国家与以色列关系正常化。

不过川普也抨击包括参议院多数党领袖舒默（Chuck Schumer）在内的民主党政治人物批评以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）一事。

谈及舒默呼吁以色列应提前选举换掉尼坦雅胡时，川普说：「我认为这是件可怕的事。」

控制加萨的巴勒斯坦组织哈玛斯（Hamas）去年10月7日对以色列南部发动空前袭击，造成以色列约1160人丧命，其中大多为平民。

而加萨卫生当局则称，以色列随后发动以消灭哈玛斯为目标的报复性军事行动，造成巴勒斯坦3万2333人丧生，当中大多为妇孺。

川普告诉今日以色列报，若换作是他，也会用和以色列「极为相似的方法」回应哈玛斯攻击，但也对以色列让加萨大部分地区沦为废墟的景象感到忧心。

他说：「我认为这是造成诸多反弹的原因之一」，还说以色列军方不该公布攻击影片。