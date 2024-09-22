川普回锅当总统也免惊 拜登：四方安全对话将续存

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（法新社威明顿21日综合外电报导）美国总统拜登今天在老家接待日本、印度和澳洲领袖时坚称，「四方安全对话」（Quad）将挺过全球紧绷局势，也能在一场可能让川普回锅当总统的美国选举选后生存下去。

拜登在他德拉瓦州威明顿（Wilmington）高中母校替这场日美澳印峰会揭开序幕时说：「尽管挑战会一个接着一个而来，世界会因为四方安全对话续存而有所改变。」

拜登把加强国际联盟列为优先要务，当中又以四方安全对话为重，藉此抗衡在亚太地区日益武断的中国。

根据拜登政府高阶官员的说法，澳印日美的领袖正推出计画，扩大2年前启动的「海上疆域意识」（Maritime Domain Awareness），一举将印度洋地区纳入其中。

官员表示，这4位领袖计划将海岸防卫行动予以连结，让澳印日人员能在美国海岸防卫队（U.S. coast guard）船只停留。官员同时表示，这4国也有意加强军事后勤合作事宜。

然而，许多美国盟友都揣揣不安地等待11月5日的大选结果，看是顶替拜登出马角逐白宫的民主党候选人贺锦丽（Kamala Harris）还是共和党候选人川普（Donald Trump）谁能出线。

有愈来愈多人质疑，孤立主义的川普若重掌大位，局势将如何变化。毕竟，川普曾扬言让美国退出诸如北大西洋公约组织（NATO）等团体，也曾公开赞扬俄罗斯和北韩领袖。

针对11月5日大选之后，四方安全对话是否仍将继续存在，拜登今天信心满满地说，四方安全对话不但会继续存在，且存在时间会「远远超过11月」。