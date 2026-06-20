川普坚称梅洛尼多次请求合影

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（法新社华盛顿20日电） 美国总统川普坚称义大利总理梅洛尼于G7峰会时乞求合照，引发义国怒火。梅洛尼反击川普捏造后，川普发文坚称梅洛尼屡次请求合照，进一步加剧这两个盟邦间罕见的外交龃龉。

义大利外交部长塔加尼（Antonio Tajani）稍早在社群媒体X平台批评川普的言论「恶劣且具侮辱性」，并宣布取消原订6月21至22日的访美行程。

七大工业国集团（G7）领袖峰会6月15至17日在法国东部风光明媚的艾维安巴恩（Evian-Les-Bains）举行。义大利总理府17日公布的照片里一张梅洛尼（Giorgia Meloni）与川普（Donald Trump）两人在场边单独聊天的照片，被多家义大利媒体引述匿名高层指「梅洛尼与川普关系破冰」。

川普昨天与义大利La7电视台记者通话时，义国记者询问他在G7峰会与梅洛尼谈话内容。川普答称「她可能很高兴我跟她谈了，我本来不必跟她谈的」，「她求我跟她合照，她太想跟我合照了。我本来不会答应的，但我同情她」。

对于川普这番向La7电视台发表的话，梅洛尼直言「坦白说，我深感震惊」。她斥川普的说法实属「捏造」，强调「不论是我个人还是义大利这个国家，都绝不向人乞求」。

川普今天在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发文指出：「梅洛尼在G7领袖峰会举行期间屡次请求我与她合照。她目前在义大利支持率低落，可能是因为她拒绝美国，一个真心爱护并保护义大利的国家。」

他还指控，义大利未能支持美国对伊朗采取行动后，梅洛尼基于国内政治因素试图与华府修补关系。

川普说：「现在，美国在军事上击败伊朗后，她（梅洛尼）想和我们重修旧好，以『提升自己的支持率』。不必了，谢谢！」