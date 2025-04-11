川普坦承贸易战有代价 全球股市持续动荡

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿10日电） 美国总统川普今天在股市再度暴跌之际宣称，美国在与欧洲的关税战中取得胜利，但也坦言，对中国这个超级强权发动日益升级的贸易攻势有其「代价」。

川普在白宫内阁会议上试图庆功一番，声称是因为他对中国采取强硬立场，欧洲联盟才放弃对美国祭出报复性关税。

川普说：「他们非常聪明，原本准备宣布报复措施。但当他们得知我们对中国采取的行动后，就说『我们先暂缓一下好了。』」

川普坦言在政策转型过程中「会有代价和问题」，但对全球市场的动荡不以为意，并表示：「最后这将会是件美好的事」。

美国财政部长贝森特（Scott Bessent）态度乐观，他告诉记者：「我今天没看到什么异常情况」。他并强调，美国通膨数据和其他经济指标表现优于预期。

不过主要股指整天皆处于下跌状态，标普500指数昨天大涨9.5%后，今天收盘下跌3.5%。道琼工业指数收盘下跌2.5%，而以科技股为主的那斯达克指数则重挫4.3%。 由于市场担心全球经济活动放缓，油价和美元都下跌，而作为避险资产的黄金价格创下新高。

川普昨天决定维持对大多数国家徵收10%关税，但暂停对欧盟徵收20%关税以及对其他贸易伙伴徵收更高关税的计画，川普的意外让步刺激股市反弹，但今天股市再度回跌。

随着原本蓄势全面开打的全球贸易战有所降温后，让焦点主要集中在全球第2大经济体中国。

白宫今天澄清，对中国输美商品徵收的关税总额现已达到145%，而非先前报导的125%。

这是因为最新的关税上调是在之前已徵收的20%关税基础上加徵的。中国则对美国商品徵收84%的报复性关税。