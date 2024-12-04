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川普声请撤销封口费案定罪

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（法新社纽约3日电） 美国总统当选人川普委任律师寻求撤销川普「封口费案」的历史性刑事定罪，律师团在今天公布的新文件中主张，总统拜登赦免其子韩特（Hunter Biden），用的是类似理由。

跛鸭总统拜登本月1日特赦今年稍早被判逃税和非法持有枪枝罪的韩特，主张韩特是被司法部「选择性且不公平地起诉」，「只因为他是我儿子」。

川普法律团队在今天向法官莫城（Juan Merchan）提交的驳回声请中，援引拜登陈述的论点写道，拜登的「言论等于对拜登总统自己的司法部严厉谴责」，「正是这个司法部协调和监督了针对川普总统、出于政治动机、干扰选举的政治迫害」。

这份69页的声请状还援引了总统豁免权原则以及「总统交接法」（Presidential Transition Act）等法律，以求「立即驳回起诉，并撤销陪审团的裁决」。

78岁的川普5月被判犯有34项伪造商业纪录罪，包括在2016年竞选的最后阶段，隐瞒付给艳星「暴风女丹尼尔斯」（Stormy Daniels）13万美元封口费，以阻止她公开揭露所谓的婚外情一事。

鉴于川普在11月5日的总统大选获胜，莫城11月22日宣布无限期延后宣判。

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