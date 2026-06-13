川普声请暂缓抹除甘乃迪中心冠名 上级法院驳回

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿12日电） 美国一名联邦法官今驳回甘乃迪中心（Kennedy Center）董事会与司法部的紧急请求，不同意暂缓移除甘乃迪中心上的总统川普姓名。

地院法官库柏（Christopher Cooper）在上个月的裁定中，命令艺术表演场馆甘乃迪中心必须在6月12日前，将川普的名字从这座位于首都的地标建筑上移除。

由川普盟友组成的甘乃迪中心董事会及司法部昨提出抗告，要求挡下库柏的裁定。

然而上级法院拒绝甘乃迪中心与司法部的声请，称「延续『非法』的政府行为，不符公众利益」。

库柏5月29日裁定指出，将「甘乃迪表演艺术中心」更名为川普之举已属违法，因为只有国会才有权变更其名称。

当时他给予行政部门14天期限，要求将川普的名字从建筑外墙及所有相关文宣资料中移除。

本周稍早，甘乃迪中心已先将川普的名字从官方网站上撤下。

不过，他的名字目前仍暂时保留在建筑物的白色大理石外墙上。

此外，库柏也阻止川普的一项要求─订于7月开始将甘乃迪中心关闭并进行为期两年的翻修。

对此大为光火的川普随后回应，他将放弃对场馆的控制权。去年川普回锅展开第二任期之初，便透过自任董事长企图掌控甘乃迪中心。

去年12月，遭川普安插满亲信的董事会表决通过，将场馆改名为「川普甘乃迪中心」，这位共和党籍总统的名字随后被以大字体加在甘乃迪的名字上方，悬挂于外墙。

此举之后，多位艺术家纷纷取消原定的演出。

自从重返白宫以来，川普屡屡采取行动，将自己的名字与肖像烙印在官方建筑，与美国过去的政治传统大相迳庭。

现已名存实亡的美国和平研究所（US Institute of Peace）被改以川普命名；司法部与农业部大楼外，也正悬挂着印有他面孔的巨幅布条。

川普政府目前甚至还在推动，希望将他的肖像印在250元面额的新钞上，以纪念美国建国250周年。