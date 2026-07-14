川普大幅缩减犹他州2座国家保护区面积

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（法新社华盛顿13日电） 美国总统川普今天签署行政命令，将犹他州2处国家保护区的面积大幅缩减至目前的1/10，开放数百万英亩原本受保护的土地，供化石燃料开采及采矿使用。

川普（Donald Trump）在白宫一场活动中签署这些公告，犹他州州长及两名联邦参议员等共和党官员在旁陪同，并称此举是为矫正联邦政府长期权力过度扩张。

川普说：「我们正在做对于犹他州以及我国人民影响深远且非常重要的措施。」

此举让一场延续10年的角力再次升温。

川普在2017年第一个总统任期内，便曾着手缩减这两处国家保护区，但继任的拜登（Joe Biden）于2021年恢复其原有范围。

川普第一任期的缩减措施将熊耳国家保护区（Bears Ears National Monument）的面积缩小85%，大阶梯─艾斯卡兰蒂国家保护区（Grand Staircase-Escalante National Monument）则缩小45%。这次缩减幅度更大，两者分别达91%和90%。

最新行政命令列举一系列关键矿产和能源资源，并强调这些资源对美国的资源自主及国家安全至关重要。

大阶梯─艾斯卡兰蒂国家保护区蕴藏丰富化石资源，占地190万英亩，在1996年由时任美国总统柯林顿（Bill Clinton）指定为国家保护区。

占地135万英亩的熊耳国家保护区，则是因区内保存多处对当地原住民族具有神圣意义的文化遗址，在2016年由时任总统欧巴马（Barack Obama）公告设立。