川普大限将至 欧洲议会将批准欧美关税协议

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（法新社史特拉斯堡15日电） 欧洲议会明天将对欧美关税协议进行最终表决，预料这项协议将会获得多数支持，仅剩形式上的行政程序。

欧盟与美国去年7月同意，将欧盟多数商品对美关税定为15%，欧盟则对美国实施零关税。

然而，川普出言威胁格陵兰，美国最高法院裁定多项关税违宪，接连造成欧美关税协议进程延宕。欧盟迟迟未能履行承诺，美国总统川普因此大为恼火。

欧盟各成员国已对这项新协议背书，欧洲议会议员的通过仅是生效前的最后步骤。欧盟此举可赶上川普设定的7月4日期限，化解美国对欧洲汽车所加徵的新关税。

欧洲议会的各派势力，包括欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）所属的最大党－欧洲人民党（EPP），均表明将支持这项新协议。

距协议正式生效只剩几道形式手续，欧盟成员国未来几天或数周内同意后，欧盟在官方公报刊登后即可。

不过，欧洲议会在协议文本中加入一连串保障条款，包括协议效期至2029年底，届时若不续签即自动失效。

另一项「安全」措施则是授权欧盟执委会，若美国未能履行承诺或扰乱经贸投资，得暂停此协议。

贸易委员会主席朗吉（Bernd Lange）指出，「欧洲议会清楚表明，我们不会接受任何未能捍卫欧洲利益的对美协议。」

社会民主党籍的欧洲议员贝尼费伊（Brando Benifei）表示，欧洲议会强化协议内容，赋予欧盟执行机构更多权力，此后欧盟须在对美关系上「不再软弱」、「展现强硬」。

川普去年重返白宫后闪电发动关税攻势，接连向钢铁、铝及汽车产业课税。

为求降低关税，范德赖恩忙与川普达成协议，希望缓和欧盟与其最大贸易伙伴之间的紧张关系，双方彼此贸易规模高达2兆美元（约新台币61兆元）。

欧洲人民党希望协议尽快拍板，让企业去年面临不确定的情势后，现在可以有着稳定预期。极右派的欧洲保守与改革党团（ECR）也表示将予支持。

然而，并非所有人都乐观其成。绿党、左派及部分中间派欧洲议员，批评欧盟在贸易上未能充分捍卫自身利益。