川普如G20峰会佛地魔 存在感强但少有人直接提及

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（法新社里约热内卢19日电） 对于参加巴西20国集团（G20）峰会的世界领袖和外交官们来说，美国共和党总统当选人川普就像小说人物「佛地魔」（Voldemort），是不能直呼其名的那个人。

法新社报导，当各国领袖提到川普时，似乎就像对待小说「哈利波特」（Harry Potter）中的反派佛地魔一般，不能直接喊出他的名字。

川普即将重新掌权，但峰会上几乎没人会直接提到这位新任白宫主人，而是用「下一任政府」、「动荡」和「变化」等暗语来代替。

但领袖们的意思很明显，他们试图避免与明年1月20日就职的川普失和。

曾在川普第一个任期中费尽力气想赢得川普支持的法国总统马克宏（Emmanuel Macron）这次在峰会上仅含蓄地评论关税和气候议题。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）谈到美国在气候问题上扮演「非常重要」的角色，又说他「深信」美国将「朝着采取气候行动的方向前进」，却没有正面提及川普。

美国官员一再坚称，即将卸任的美国总统拜登与其他元首在会议中并未提到川普的名字。

美国副国家安全顾问范纳（Jon Finer）告诉记者：「我不认为我们预期其他国家看待世界或看待与我们关系的方式会出现重大调整…他们（明年）1月会依据各自的利益为自己做决定。」

81岁的拜登试图巩固政绩，如他自己所说，这是他最后一次参加峰会，他呼吁领袖们「继续前进，我相信你们会的，无论是否有我在敦促」。

在峰会最后一天，拜登似乎意识到，那个不能提及名字的人即将重掌白宫。

拜登说：「我还有很多话要说。」然后顿一下又道：「但我不会说。」（译者：纪锦玲）