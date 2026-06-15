川普威胁对法国葡萄酒课100%关税

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（法新社华盛顿15日电） 美国总统川普扬言说，除非巴黎取消几年前起对科技公司实施的数位税，否则美方将对销往美国的法国葡萄酒及香槟课徵100%关税。

法国2019年起对境内营运的跨国科技公司营收课徵3%数位服务税（DST），对象包括社群媒体巨头脸书（Facebook）、亚马逊（Amazon）、苹果（Apple）及Google母公司Alphabet。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）预计今天接见川普（Donald Trump），随后在瑞士日内瓦湖畔的温泉度假胜地艾维安（Evian）举行七大工业国集团（G7）峰会。据报导，川普表示他已请求马克宏「别对美国公司课税」。

报导引述川普说法表示：「若他们执意这样做，我别无选择，只能对法国出口的所有香槟及葡萄酒课徵100%关税。马克宏只要取消这项（数位）销售税，就不必承受这种压力。」

法国葡萄酒和烈酒出口商协会（FEVS）主席皮卡尔（Gabriel Picard）呼吁维护「法国与美国之间平衡且富有建设性的贸易关系，方能符合双边经济利益。」

皮卡尔告诉法新社，这个争端「牵涉的范畴超出我们能力所及，尽管我们的企业可能会直接受到影响…这个新威胁对我们这个大幅依赖出口的产业是坏消息。」

美国是法国葡萄酒及烈酒的最大进口国，根据FEVS统计，美国占去年整个出口市场比重达21%。

销往美国的法国及欧洲葡萄酒目前被课徵15%关税，较之前的10%上调。FEVS还说，去年法国葡萄酒和烈酒对美出口锐减21%。