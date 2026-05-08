川普宣布俄乌停火3天 盼成终战开端

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（法新社基辅8日电） 美国总统川普今天宣布，俄罗斯与乌克兰将自9日起停火3天，并表示希望这能成为终结俄乌战争的长期协议开端。

俄罗斯之前已宣布，为了纪念5月9日第二次世界大战胜利日，9日起将实施为期2天单方面停火。乌克兰表示也曾提出停火建议，但遭莫斯科忽视。

川普在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发文指出，「我很高兴宣布，俄乌战争将于5月9日、10日与11日实施3天停火」，并表示停火期间双方将各交换1000名战俘。

他说：「这项要求由我直接提出，我非常感谢总统普丁（Vladimir Putin）与总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）同意…希望这会是这场漫长、致命且激烈战争迈向终结的开始。」

川普宣布停火前，俄乌双方今天仍持续互相攻击。

乌克兰此前从未表示会遵守俄罗斯提出的短暂停火，批评普丁只想确保9日红场年度阅兵顺利举行。

俄罗斯则威胁，若乌克兰干扰胜利日阅兵，将对基辅核心地区发动大规模攻击，并多次呼吁外国外交官提前离开乌克兰首都。

普丁执政25年来，一直将苏联战胜纳粹德国的历史记忆作为核心叙事，每年5月9日都在莫斯科市中心举行大型阅兵，并藉此合理化对乌克兰的入侵。（编译：徐睿承）