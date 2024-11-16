川普宣布 北达科他州长柏根将掌能源委员会

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（法新社华盛顿15日电） 即将于明年1月重返白宫的美国总统当选人川普今天宣布，北达科他州长柏根（Doug Burgum）除了将担任新政府内政部长外，还将负责领导一个新的能源委员会。

柏根将负责职掌新成立的国家能源委员会（National Energy Council），川普表示，这个委员会「将由涉及各种形式美国能源许可、制造、生产、分配、监管、运输的所有部会和机构组成」。

川普在声明中还说，这个委员会预期将透过「削减繁文缛节、加强民间投资」，来监督美国走向能源主导之路，并着重于创新而非监管。

川普说，这个职位将让柏根成为白宫国家安全会议成员。不过，国家能源委员会是否也将设于白宫内则仍未确定。

川普说，目标是要扩大各种形式的能源生产，并恢复美国「傲人的石油与天然气优势」。

川普先前承诺，要扭转民主党籍现任总统拜登的绿色政策。

他可能也会带领美国退出将全球暖化幅度控制在较工业革命前水准高摄氏1.5度内的国际行动。

川普在竞选过程中一再表示，他会透过提高产量和遏制拜登推动的再生能源发展，来「释放」美国石油业。

专家警告，川普的第2个总统任期将重挫转型走向绿能的进程，粉碎实现关键长期气候目标的希望。