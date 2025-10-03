川普宣称与加勒比海毒枭「武装冲突」

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿2日电） 美军最近在委内瑞拉外海击沉多艘船只后，引发国会不满，指川普政府未经授权下动武。相关部门于是致函国会，宣称美国正与毒品集团展开「武装冲突」，而毒枭为「非法战门人员」，以此为由向国会说明其行动依据。

美军上月对加勒比海3艘涉嫌运毒的船只进行致命打击，据称其中至少有两艘来自委内瑞拉。

但五角大厦官员无法提供明确名单，说明在这场「冲突」中被列为恐怖组织的毒品集团。知情人士指出，这也是多位国会议员极度不满的原因之一。

民主党人持续要求川普，进行这类军事行动前，必须向国会申请战争权限（war powers authority）。

白宫发言人凯利（Anna Kelly）告诉法新社：「我们多次强调，总统的行动完全符合武装冲突法，目的是保护国家，阻止致命毒品流入美国。」

国防部声明指出：「总统认定这些集团为非法武装组织，已将其列为恐怖组织，并判定他们的行动已构成对美国的武装攻击。」

但多位民主党参议员与部分共和党人，以及多个人权团体都质疑此举合法性，他们说，此举可能超越行政权力，部分原因是动用了军队来执行执法任务。

美国媒体报导，川普将打击毒枭行动描述为「武装冲突」，似乎是想藉此援引特殊的战时总统权力，为其行动背书。