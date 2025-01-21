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川普宣誓就职 铁粉不畏严寒力挺

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（法新社华盛顿20日电） 美国总统川普今天宣誓就职，由于急冻低温和冰冷寒风，华盛顿在川普就职典礼这天显得冷清，不过到场的铁杆粉丝仍试图弥补这点。

一名妇女在白雪覆盖的国家广场（National Mall）兴奋地喊道：「爹地回来了！」她指的是共和党备受争议和具主导地位的领袖川普。

广大的国家广场过往都会挤满人群，观看在国会大厦阶梯上进行的就职典礼。然而，川普17日宣布，由于恶劣天气，他的宣誓仪式不得不移到国会大厦内的圆形大厅（Capitol Rotunda）举行。

原本约有22万人受邀参加户外活动，但最后只有家人、主要政治领袖和前所未见的一群亲川普亿万富翁得以入座圆形大厅观礼。

其他人只能选择寒冷又空旷的国家广场，或是能容纳2万人的第一资本体育场（Capital One Arena），至少他们可以在就职典礼后见到川普本人。

来自乔治亚州的71岁退休支持者曼利（Robert Manley）在国家广场告诉法新社：「我知道就职典礼会在里面举行，但我就是想尽可能靠近一点，因为他为我们做出了那么多牺牲。」

65岁的杜诺文（Gregg Donovan）从加州赶来，他头戴帽檐夹着川普照片的高帽、身穿红色大衣，并戴着1条假的大金炼，上面挂着另1张川普的照片，他说：「我高兴极了。」

尽管数以千计的民众必须在黎明前排队，才能确保进场，至少第一资本体育场里的情况较为舒适。当川普的就职演说透过大萤幕转播，现场响起响亮的掌声，一些人起立鼓掌，更多人高喊「美国！」。

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