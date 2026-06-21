川普家族渡假村开发案引发示威 阿尔巴尼亚民众要求总理下台

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（法新社地拉那20日电） 数千名示威群众今天走上阿尔巴尼亚首都地拉那（Tirana）街头，这是近3周前反对美国总统川普家族相关度假村开发计画的抗议爆发以来，规模最大的示威活动之一。

自5月底以来，抗议民众每晚聚集，反对在这个巴尔干国家的沿海自然保护区兴建豪华饭店。这项开发案与川普长女伊凡卡（Ivanka Trump）及其丈夫库许纳（Jared Kushner）有关。

反对开发案的声浪引爆民众对政府贪腐的不满情绪，抗议诉求如今已经扩大至要求阿尔巴尼亚总理拉玛（Edi Rama）下台。

虽然官方并未公布示威人数，但据法新社记者观察，现场人潮是抗议行动爆发以来最多的一次。

在大批旅居海外的侨民加入活动后，现场旗海飘扬，示威者挥舞阿尔巴尼亚国旗，红色气球升上天际。

抗议民众表示，他们将持续占领街头，直到拉玛辞职。还有人在总理办公室大楼外投影标语：「阿尔巴尼亚是非卖品」。

面对连日来的示威浪潮，拉玛始终态度强硬。他今天稍早在党内会议上强调自己不会辞职，还声称引发抗议的主因并非开发案本身，而是库许纳参与此案。

拉玛说：「世人关注的并非纳尔塔（Narta）的命运，而是库许纳这个名字，以及川普的影子。」

这波抗争的导火线是该国南部维奥萨─纳尔塔（Vjosa-Narta）舄湖保护区内原本宁静的海滩突然出现铁丝围栏与推土机，当地位于地拉那西南方约100公里处。

饭店预定地随后爆发当地居民与私人保全的冲突，引发社会哗然，并在数日内吸引大批民众参与示威。

库许纳支持的度假村计画，以及附近萨赞岛（Sazan）的另一项开发案，皆位于候鸟重要繁殖地附近，其中包括数百只红鹤栖息区。