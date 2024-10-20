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川普宾州麦当劳炸薯条 想酸贺锦丽

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（法新社美国兰卡斯特20日电） 爱吃速食的美国共和党籍总统候选人川普今天在白衬衫、红领带外头穿上黑色和黄色厨房围裙，在宾夕法尼亚州一家麦当劳餐厅炸薯条。

此一竞选噱头目的在酸对手、民主党籍候选人贺锦丽（Kamala Harris）。她表示，年轻时在麦当劳打过工。

贺锦丽造势时曾经表示，自己念大学时曾在麦当劳打工。川普则一再表示，她才不曾这么做过，但没有提出证据。

该餐厅一名员工今天耐心地为这位78岁前总统示范如何将要送到得来速窗口的薯条舀进纸盒里，媒体则在窗外一字排开，大阵仗捕捉镜头。

有洁癖出名的川普手持工具将薯条装进纸盒时，赞叹食物不会被手碰到说：「很干净，这样真的很棒，不会碰到薯条。」

他结束目的在争取工人阶级选民的这项活动时说：「我绝不会忘记这个体验。这得要有专门技能，炸薯条技巧我过关了…我不介意做这工作。」

过程中他一度问起，顾客会不会要求多加点盐巴，一边解释自己「喜爱盐巴」，然后对着肩膀洒盐，说自己「迷信」。

记者告诉川普，贺锦丽今天过60岁生日时，他随即给对手致上生日祝福。

川普说：「我会说，生日快乐，卡玛拉（贺锦丽的名字）…我想我会送她花。」语毕他马上又说：「也许我会送一些薯条给她。」

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