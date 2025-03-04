川普对中关税增幅超越第一任期 分析师示警：恐将更高

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（法新社北京4日电） 市场分析师警告，美国总统川普瞄准中国的最新关税举措可能只是对北京贸易战升级的开端，中国恐怕难以为原已疲软的经济提供足够保护。

川普3日签署命令，对中国进口商品全面再加徵10%关税。此举将中国销美商品的平均关税提高至约33%。

野村证券（Nomura）首席中国经济学家陆挺分析：「川普对中国加徵关税的幅度，几乎是他首个总统任期的2倍。」

出口大国中国在疫情后经济未出现强劲复苏，北京领导人正密切关注川普再度掀起的贸易战。

中国第14届全国人大三次会议将于5日至11日举行，官员将在会中讨论如何提振疲弱的经济，以及如何应对美国关税举措。

凯投宏观（Capital Economics）分析师黄梓纯（Zichun Huang）指出，中国首季经济成长恐有放缓风险，且关税冲击尚未真正显现。除非中国领导人在全国人大会议推出超乎预期的振兴措施，否则今年的经济放缓恐将难以避免。

然而，川普对中国祭出的两轮10%关税，远低于他在竞选期间扬言大幅课加徵的60%。

部分人士将此举解读为华府在处理与北京的紧张关系方面，将较预期更为温和。

不过，专家表示，中国可能仍是川普政府未来几年的首要经济和地缘政治竞争对手。近几周来，这一点因美国国内问题以及俄乌战争出现重大发展而较不明显。

凯投宏观分析师马修斯（Thomas Mathews）指出：「川普近来虽在某种程度上展现与中国就贸易达成新『交易』的意愿，但整体看来，中国显然仍是他锁定的目标。」

「依我们所见，对中国市场投资人而言，关税、出口管制、投资限制等措施仍是重大下行风险。」

观察人士也预期中国当局将采取更强硬的反制措施。北京上月已对华府采取报复措施，向美国煤炭和液化天然气徵收15%关税。

北京当局谴责华府的最新关税动作，并于今天誓言采取报复措施，以「坚决捍卫自身的权利和利益」。