川普对加墨祭关税 汽车、电子及农产品首当其冲

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（法新华盛顿2日电） 美国总统川普将于4日起对加拿大与墨西哥课徵25%的关税，分析人士预料，这将冲击汽车和电子产业，又因美国农产品进口主要仰赖这两国，意味关税将造成热门食品如酪梨和番茄价格上扬。

据加拿大统计局（Statistics Canada），加国近8成的商品出口至美国，价值高达约莫4100亿美元（约新台币13.5兆）。

有鉴于加拿大对美出口的商品，汽车与能源就占了超过40%，因此徵收25%关税将对加国这两个产业造成严重冲击。 而美国的建材也是进口自加拿大，如此一来，课徵关税可能会造成建筑成本上扬，美国全国住宅建商协会（National Association of Home Builders）主席哈里斯（Carl Harris）表示，软木和石膏是建商所需的两项重要建材，超过7成的进口来自加拿大和墨西哥。

至于墨西哥方面，据墨西哥国家统计局（National Institute of Statistics），去年墨国外销的商品，84%出口至美国，金额超过5100亿美元（约新台币16.8兆）。 涵盖车辆与零组件的汽车产业，以及电子与机械产业，极可能遭受最严重的冲击。凯投宏观（Capital Economics）分析师说，墨西哥的上述产业产品约莫半数销往美国。 川普对加拿大和墨西哥课徵25%的关税，也可能对于食品造成影响，据美国农业部，2023年，美国蔬菜的进口63%来自墨西哥，至于水果和坚果的进口，来自墨西哥所占比例将近5成。 美国的酪梨超过8成来自墨西哥，意味着进口成本攀升，像是酪梨酱等食品售价也会随之上涨。

经济学家警告，美国的高额关税与其他报复措施，可能造成加拿大与墨西哥的经济陷入衰退。