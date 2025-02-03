川普对3大贸易伙伴课徵关税 重点总整理

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（法新社华盛顿2日电） 美国总统川普昨天兑现多星期以来的威胁，对加拿大、墨西哥和中国这3个主要贸易伙伴祭出关税措施，不仅掀起一场贸易战，也对各方带来深远的影响。

以下是关税运作方式和相关影响：

●涉及的贸易量有多少？

美国是加拿大、中国和墨西哥的重要贸易伙伴，关税对这3国的影响却不一，美国近邻加拿大和墨西哥遭受的重击，会远大于世界第2大经济体中国。

根据美国商务部的数据，美国2024年前11个月自加墨中进口的总额超过1.2兆美元，约达美国进口总额的40%出头。

对墨、加两国来说，美国是目前最大客户。两国统计机构的数据显示，美占墨国商品出口的77%，占加国商品出口的84%。

而中国海关数据显示，中对美市场的依赖程度则小得多，仅占2024年出口的15%。

2024年头11个月，美国对这3国都有着巨额商业赤字：对中的贸易逆差超过2700亿美元，对墨逆差达1570亿美元，对加逆差550亿美元。

●遭锁定各国将受到怎样的影响？

鉴于墨西哥对美贸易的资本风险暴露程度更大，预计将受到最重打击。英国经济研究机构「牛津经济公司」（Oxford Economics）指出，川普昨天下令开徵的关税可能会使墨国通膨率从去年12月的4.2%升至每年6%，而墨国货币披索可能重贬7%，进而引发经济衰退的风险。

对加拿大来说，安永联合会计师事务所（EY）首席经济学者达科（Gregory Daco）认为，若排除新宣布的反制措施带来的影响，在与未徵税的预期数字相比，川普关税大棒恐导致加国今年国内生产毛额（GDP）下滑2.7%，明年降4.3%，升高通膨压力。

而对美国经济来说，最明显的影响应该是价格，但受影响的商品种类从墨西哥汽车和酪梨、加拿大的家禽和石油，到中国的iPhone等，范围之广，而这只是起头而已。

面临商品要多缴10%至25%的税款下，企业必定会把至少一部分增加的成本转嫁给消费者。

无党派色彩的智库「租税基金会」（Tax Foundation）上周估计，川普这波关税恐导致美国长期的GDP下滑0.4%，美国每个家庭一年花费平均增加830美元。

●加墨中这3国如何因应？

川普关税一出，加墨中旋即祭出因应措施。

加拿大率先宣布对美国商品开徵25%关税，锁定的商品总额最终将来到1550亿加元（1066亿美元）。首批价值300亿加元商品的关税将于4日生效。

至于中国，商务部官员表示北京当局将「采取相应反制措施坚定维护自身权益」；外交部则表示「贸易战、关税战没有赢家」。

而墨西哥方面，总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）宣布会对美国商品加诸报复性关税，但未提供进一步细节。