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川普寻求降低试管婴儿疗程费用 恐遭保守派强烈反对

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（法新社佛州棕榈滩18日电） 美国总统川普今天采取行动，寻求降低体外人工受精（IVF，俗称试管婴儿）治疗费用，此举可能受到许多美国人欢迎，但也可能遭到保守派和宗教右翼强烈反对。

共和党籍的川普已签署一项行政命令，给予有关单位90天时间来寻找对策，以「大幅」降低国人进行IVF治疗的自付额和保险费用。

川普签署的命令说：「我的政府体认到家庭组成的重要性，作为一个国家，我们的公共政策必须让充满爱心和渴望的父母亲更容易生育孩子。」

「美国人需要可靠的IVF服务管道，和更实惠的治疗选项。」

川普签署命令后不久，在佛罗里达州私人寓所海湖俱乐部（Mar-A-Lago）告诉记者：「我认为女性、家庭和丈夫都会相当乐见这项举措。」

川普竞选头号金主、亲密盟友马斯克（Elon Musk）透过IVF育有多名子女，而川普在生育权问题上长期持有矛盾的立场。

川普经常吹嘘自己执政时任命的联邦最高法院大法官于2022年终结宪法对堕胎权的保障，这项震撼性举措使他成为反堕胎运动的英雄，几十年来，反堕胎运动一直是保守派选民参与投票的动力。

但他在去年竞选期间开出支票，在第2任期内将确保IVF费用全免，还自称为「体外人工受精之父」，引发保守派选民愤怒。

当时，川普也表达了对共和党与选民在生育权问题上意见分歧的担忧。

共和党人对IVF等生育治疗意见相左，许多人盛赞这些疗法有益于美国家庭，也有些人反对体外人工受精，他们坚信生命从受孕开始，而IVF可以产生多个胚胎，但并非所有胚胎都能使用。

在去年6月的一次表决中，几乎所有参议院共和党人都投票反对为IVF提供保障的提案，包括时任俄亥俄州参议员、现任副总统范斯（JD Vance）。

生育权维权人士担心，最高法院对堕胎的裁决恐对IVF构成威胁，尤其是去年阿拉巴马州一家法院裁定冷冻胚胎可被视为人之后，导致多家诊所暂停相关治疗。

美国前副总统贺锦丽（Kamala Harris）也曾警告，川普在堕胎问题上的举措将危及国人获得生育治疗的机会。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）

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