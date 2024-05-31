川普封口费案判有罪 拜登阵营呼吁用选票阻止川普重返白宫

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（法新社华盛顿30日电） 美国纽约陪审团裁定封口费案34项罪名全数有罪，川普成为美国史上第一位遭到刑事定罪的前总统。现任总统拜登竞选团队发出警告，称阻止川普重返白宫的唯一方法是透过选票。

拜登现在面临的挑战将是如何从川普历史性刑事定罪一事获取政治利益，同时又要避免让川普支持者更深信这桩诉讼本身带有政治动机。

拜登竞选团队发言人泰勒（Michael Tyler）在声明中表示：「今天在纽约，我们看到无人能够凌驾于法律之上。」

「但今天的裁决并没有改变美国人民面临一个简单现实的事实。目前仍然只有一种方法可以阻止川普进入椭圆形办公室：选票。」

白宫法律顾问办公室发言人萨姆斯（Ian Sams）发表简短声明表示：「我们尊重法治，不会发表更多评论。」拜登本人今天也没有置评。

拜登在德拉瓦州（Delaware）的家中度过这一天，今天对他而言已经是个意义重大的日子。他的儿子波伊（Beau Biden）2015年因脑癌病逝，享年46岁，今天是他逝世9周年的忌日。

数周来的民意调查显示拜登与川普并驾齐驱，川普在大多数关键摇摆州以微弱优势领先拜登，因此川普面临历史性定罪，对拜登来说无疑是利多。

负责对川普提起封口费案诉讼的曼哈顿地区检察官白艾荣（Alvin Bragg）今天表示：「我们的工作是遵循事实和法律，不畏惧也不偏袒。」

「我们尽到了我们的职责。外界有很多声音，唯一重要的是陪审团的声音，陪审团已经发声。」