川普封口费案 成共和党人另类忠诚度试金石

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（法新社华盛顿14日电） 前美国总统川普接受历史性刑事审判的同时，高阶共和党人一个接着一个往他纽约法院跑，除了壮大川普「猎巫」论，也代替「有口难言」的川普攻击证人和陪审团。

川普遭控伪造商业纪录，以掩饰2016年总统大选前支付艳星「暴风女」丹尼尔斯（Stormy Daniels）13万美元（约新台币420万元），换取她闭口不谈两人曾经有过婚外情。川普当年最后赢得选举，入主白宫。

川普于4年后的2020大选连任失败，不过今年7月即将在共和党全国代表大会（Republican National Convention）再度获得总统提名，并于11月大选与民主党籍的总统拜登再度对决。而纽约这场「封口费」审判，就成了「川普忠诚度」最好的试金石。

盼获川普青睐出任竞选搭档，和有意在他胜选后在下一个执政团队「谋求一职」的联邦和地方官员们，纷纷到纽约法院「朝圣」，除质疑这场审判的正当性，还替川普言他所不能言。

根据「封口费」案承审法官莫城（Juan Merchan）的命令，审判期间，川普不得公开评论潜在证人、陪审团或法院人员，也不能公开批评法官和检察官的家人。

莫城可以限制川普，却限制不了他的啦啦队们。他们也抓紧机会，帮一再因为批评证人和陪审员惹上麻烦的川普发动口头攻势。

被视为川普竞选搭档热门人选的俄亥俄州联邦参议员范斯（J.D. Vance），把矛头指向川普前「乔事人」柯恩（Michael Cohen），批评曾任川普律师、现为检方证人的柯恩是「重罪定罪犯」，他的证词不可信。

阿拉巴马州联邦参议员塔伯维尔（Tommy Tuberville）则是质疑法院内某些人的公民身分。他虽没有明讲他说的是谁，但拜登阵营认为他这番话在攻击陪审团成员。

就连联邦众议院议长强生（Mike Johnson）今天都在法院外说，司法系统被「武器化」用来对付川普。

没有证据显示川普在背后下指导棋，若有，这将算是触犯了法官的禁言令。

然而，部分政治分析家点出，川普的盟友根本不需要任何明确的指示，就知道该如何在媒体面前转达川普的不满。

川普已10度触犯法官的禁言令，再犯有入狱之虞。在此前提下，前佛罗里达州州长杰布．布希（Jeb Bush）2016年总统竞选团队发言人米勒（Tim Miller）说，川普自己不敢讲，「所以让小跟班替他出面」。