川普将上任忧撤军援 泽伦斯基晤欧洲领袖商讨对策

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（法新社布鲁塞尔18日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在布鲁塞尔与北大西洋公约组织（NATO）秘书长吕特（Mark Rutte）和关键欧洲领袖会面，在美国总统当选人川普重返白宫前为俄乌战争研拟策略。

泽伦斯基与吕特一同向记者发表谈话时，称这是「讨论乌克兰、今天与明天安全保证的大好机会」。

今天傍晚，德国、波兰、义大利、丹麦、荷兰与欧洲联盟（EU）主要机构的领袖，将在北约秘书长官邸与泽伦斯基和吕特碰面。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）与英国总理施凯尔（Keir Starmer）因为撞期不会出席聚会，改派他们的外交部长与会，但马克宏与泽伦斯基先前已举行过双边会谈。

川普不到一个月后将再度担任美国总统，他已承诺将迅速终结俄乌战争。北约表示，自俄罗斯2022年挥军入侵乌克兰以来，这场战争已造成超过100万人死伤。

人们担忧川普可能撤回美国对乌克兰的援助，迫使基辅对莫斯科做出痛苦的让步。不想被边缘化的欧洲领袖正在争先恐后地研拟自己的计画。

泽伦斯基抵达比利时首都布鲁塞尔时强调：「欧洲必须维持一个坚定又团结的立场，才能确保持久的和平。」

欧洲领袖坚称，只有乌克兰能决定何时准备与俄罗斯谈判。

吕特说，这场会议的主要焦点是确保「有一天当乌克兰决定展开和平会谈时，他们处在可能最佳的地位」。

同样的，德国总理萧兹（Olaf Scholz）稍早在布鲁塞尔向记者表示，首要之务是确保「乌克兰的主权，以及乌克兰不会被迫屈服于强制的和平」。

然而，一些国家已开始讨论可能在乌克兰部署欧洲军队，以确保达成任何最终的停火协议。

这个构想是在马克宏与波兰总理图斯克（Donald Tusk）最近的会议上被提起，但外交官员说现在要研拟具体方案仍言之过早。

吕特说，基辅的盟友应该聚焦于加强武器供应，并敦促他们不要公开辩论可能的和平条件，因为这可能落入莫斯科圈套。