川普将国防部更名战争部 称向全世界传达胜利讯息

（法新社华盛顿5日电） 美国总统川普今天签署行政命令，将国防部更名战争部，并表示这是向全世界传达「胜利的讯息」。

共和党籍的川普在白宫签署行政命令时，国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）在一旁见证。川普表示，现行名称已沿用70多年，过于「觉醒」、太政治正确。

川普在椭圆形办公室向媒体谈及更名一事时说：「我认为这是传达胜利的讯息。鉴于目前世界局势，这是更合适的名称。」

美国脱离英国独立后，1789年开始使用「战争部」一词，直至二战过后不久的1947年，如今又恢复这个沿用超过150年的旧称。

川普无法在未获国会批准的情况下对五角大厦正式更名，但他的命令授权将「战争部」作为「国防部」的「次要称谓」。

曾任福斯新闻（Fox News）节目主持人的赫格塞斯随即表示支持，并发布一段影片，内容显示他在五角大厦的办公室门上有新挂牌，上头写着「战争部长」。

赫格塞斯说，更名「不仅是更换名称，更是恢复战士精神」，他强调需注重行动力与效果，而非过度拘泥于政治正确和传统规范。

白宫尚未透露更名所需的具体成本，但美国媒体预估，全面更换数以百计机构、标志、电子邮件地址及制服等，总花费可能大约10亿美元。

五角大厦一名官员告诉法新社：「费用预估将随着我们执行川普总统的更名指示而有所变动。我们将之后提供更明确的评估。」