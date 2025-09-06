The Swiss voice in the world since 1935

川普将国防部更名战争部　称向全世界传达胜利讯息

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社华盛顿5日电） 美国总统川普今天签署行政命令，将国防部更名战争部，并表示这是向全世界传达「胜利的讯息」。

共和党籍的川普在白宫签署行政命令时，国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）在一旁见证。川普表示，现行名称已沿用70多年，过于「觉醒」、太政治正确。

川普在椭圆形办公室向媒体谈及更名一事时说：「我认为这是传达胜利的讯息。鉴于目前世界局势，这是更合适的名称。」

美国脱离英国独立后，1789年开始使用「战争部」一词，直至二战过后不久的1947年，如今又恢复这个沿用超过150年的旧称。

川普无法在未获国会批准的情况下对五角大厦正式更名，但他的命令授权将「战争部」作为「国防部」的「次要称谓」。

曾任福斯新闻（Fox News）节目主持人的赫格塞斯随即表示支持，并发布一段影片，内容显示他在五角大厦的办公室门上有新挂牌，上头写着「战争部长」。

赫格塞斯说，更名「不仅是更换名称，更是恢复战士精神」，他强调需注重行动力与效果，而非过度拘泥于政治正确和传统规范。

白宫尚未透露更名所需的具体成本，但美国媒体预估，全面更换数以百计机构、标志、电子邮件地址及制服等，总花费可能大约10亿美元。

五角大厦一名官员告诉法新社：「费用预估将随着我们执行川普总统的更名指示而有所变动。我们将之后提供更明确的评估。」

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Céline Stegmüller

您的祖辈中，有瑞士人吗？您打算去瑞士走访他们曾经居住的地方吗？

如果您想探知自己的祖辈在”为了寻求更好生活“而离开瑞士之前的经历，我们很希望听到您寻根问祖的故事。

参与讨论
34
66 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

美国推出的新贸易规则将对你的生活产生影响？

您认为美国关税政策会对您的生活产生什么影响？请留言分享你的看法。

参与讨论
16
19 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Aylin Elçi

如果你有患病风险，你会想提前知道吗？为什么？

你希望在多早的时候知道自己可能有疾病风险？你是否曾经在诊断上遇到过类似的困扰？

参与讨论
1 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团