川普将砍低收入与少数社区环保计画

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（法新社华盛顿12日电） 美国总统川普政府将裁撤环境正义办公室，这些办公室负责处理美国各地低收入与少数社区的污染问题，包括路易斯安那州的「癌巷」。

此举将影响美国环境保护署10个地方办公室与总部，这项消息是由「纽约时报」率先披露，今天获得环保署署长泽尔丁（Lee Zeldin）证实。

泽尔丁向媒体表示：「问题在于，以环保正义之名，一大笔财富被送到左翼运动团体手里。」

他又说：「总统川普希望我们协助为所有美国人迎来美国的黄金时代，无论他们的种族、性别与背景为何。」

环保团体愤怒以对。忧思科学家联盟（Union of Concerned Scientists）成员库玛（Chitra Kumar）说：「总统川普与他的盟友不关心美国人民的身心健康，只在乎保护污染者的利润。」

「这个令人憎恶的举措将使得在污染工业、形成烟雾的车流与受污水道和土壤附近居住、工作、就学和娱乐的人，几乎得不到他们仰赖的机构执行保护法规的支持。」

前总统拜登把环境正义变成他绿能施政方针的中心支柱。他的Justice40倡议，目的在把40%用于气候、洁净能源与可负担住宅的联邦投资，拨给向来遭边缘化的群体，但后来遭到川普推翻。

拜登具代表性气候法案「降低通膨法」（Inflation Reduction Act）向环境正义与外部公民权办公室（Office of Environmental Justice and External Civil Rights）拨出30亿美元。环境正义与外部公民权办公室是由共和党籍前总统老布希（George H. W. Bush）于1992年成立。

泽尔丁执掌的环保署10日宣布，将删减与环境正义倡议有关的400项补助，总额达17亿美元。

上周，司法部也宣布将撤回代表环保署对Denka Performance Elastomer提起的诉讼，这起诉讼与路易斯安那州拉普拉斯（LaPlace）的氯丁橡胶（neoprene）制造厂有关。

这座工厂位于路易斯安那州称为「癌巷」（Cancer Alley）的地带，美国约有1/4石化产品都是在这里生产，是美国癌症确诊率最高的地方之一。

环保署计划削减65%预算。

他说：「2024年的总支出来到600多亿美元。」他指的是「基础设施投资和就业法案」（Infrastructure Investment and Jobs Act）拨给环保署的费用。他说：「我们不需要那么多钱。我们不想要那么多钱。我们可以用不到35%的预算来运作。」