川普就职前 Meta宣布结束美国事实查核计画

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（法新社华盛顿7日电） 社群媒体巨擘Meta今天大幅删减其内容审核政策，包括结束脸书和Instagram上的美国事实查核计画，这是一项重大的转变，以符合总统当选人川普未来施政的优先事项。

Meta创办人暨执行长祖克柏（Mark Zuckerberg）发文指出：「我们将裁撤事实查核人员，他们的政治偏见太深，破坏的信任比他们建立的还多，尤其是在美国。」

他表示，取而代之，脸书（Facebook）和Instagram等Meta平台「将使用类似于X（前称推特，Twitter）的社群笔记（community notes），从美国开始」。

Meta令人意外的宣布，呼应了川普所属共和党和持有X的马斯克（Elon Musk）长期以来对事实查核的抱怨。事实查核被保守派人士视为审查制度。

他们认为事实查核计画不成比例地针对右翼声音，导致佛罗里达州和德州等州拟制定法律限制内容审核。

Meta宣布结束美国事实查核计画后，马斯克在X发文指出：「这很酷。」

自川普去年11月胜选后，40岁的祖克柏持续努力与这位总统当选人和解，除了捐赠100万美元给川普就职基金外，还做出内容审查转变。

川普多年来一直严厉批评Meta和祖克柏，指控Meta对他有偏见，并扬言一旦重返白宫就会对这位科技亿万富豪进行报复。

川普在佛州海湖俱乐部（Mar-a-Lago）接受采访，当回答记者提问此举是否是祖克柏对川普威胁报复的回应时，川普回答：「可能是吧。」

2021年1月6日发生川普支持者攻击国会大厦事件后，川普的脸书帐号被停用，他的帐号后来于2023年初重新启用。

国际事实查核联盟（International Fact-Checking Network, IFCN）主管霍兰（Angie Drobnic Holan）说，这是在「极端政治压力下」做出的决定。

他表示，此举「将伤害社群媒体用户，他们寻求准确、可靠的资讯以做出关于日常生活及与朋友、家人互动的决定」。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）