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川普就职后首篇贴文斩4前朝官 还示警砍逾千公务员

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（法新华盛顿21日电） 美国总统川普今早发布他就职以来的首篇社群媒体贴文，宣布解雇前总统拜登任命的4名高阶政府官员；他还警告，近期有「超过1000名」公务员将被炒鱿鱼。

法新社报导，川普在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发文宣布：「我们在白宫的第1天还没结束！我的总统人事办公室正积极寻找并开除不符合『让美国再度伟大』（MAGA）愿景的1000多名前任政府任命人员。」

贴文还指出：「在此发出这4人的正式解雇通知，很快还有更多名单即将发布：总统运动健身及营养委员会（President’s Council on Sports, Fitness & Nutrition）的安德瑞斯（Jose Andres）、国家基础建设谘询委员会（National Infrastructure Advisory Council）的密利（Mark Milley）、威尔逊国际学人中心（Wilson Center for Scholars）的胡克（Brian Hook），以及总统出口委员会（President’s Export Council）的波托姆斯（Keisha Lance Bottoms）。」

川普还在贴文最后加上：「你们被开除了！」（You Are Fired!）。这是他主持热门真人实境秀「谁是接班人」（Apprentice）期间经常挂在嘴边的口头禅。

一旦川普兑现竞选期间的承诺，决定大幅削减公务员、提升政府效率，甚至扬言裁减整个部门，那么未来数天或数周里，许多美国政府机构都将面临人事动荡。

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